Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Российские добровольцы заявили, что прорвались в Белгородскую и Курскую области, сообщают о бое

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоВторник, 12 марта 2024, 09:20
Российские добровольцы заявили, что прорвались в Белгородскую и Курскую области, сообщают о бое
Фото: скриншот

Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.

Источник: Telegram-каналы легиона "Свобода России", "РДК", "Сибирского батальона", Astra, "Крымский ветер", представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП, губернатор Курской области РФ в Telegram

Детали: Сообщают, о стрельбе, также "Сибирский батальон" обнародовал видео якобы захода бойцов на территорию России.

Реклама:

Отмечается, что якобы добровольцы взяли под контроль пограничную Лозовую Рудку в Белгородской области, а в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

"Ну что ж, наконец-то мы дома. Как и обещали, на нашу русскую землю мы несем свободу и справедливость", - говорится в обращении "Сибирского батальона" в Telegram-канале.

ВИДЕО ДНЯ

"Ранее мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ", - добавили там.

Позже легион "Свобода России" обнародовал видео якобы уничтожения БТРа россиян в селе Теткино Курской области. "Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", - говорится в Telegram-канале легиона.

Обновлено. Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что никто не прорвался на территорию региона. По его словам, была попытка, как он говорит, прорваться "диверсионной разведывательной группы", и там был стрелковый бой. "Никакого прорыва не было", - убеждает он.

"На данный момент со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района", - отметил российский губернатор.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП отметил, что "РДК", "Легион свободы России" и "Сибирский батальон" - это подразделения, которые состоят из граждан Российской Федерации.

"На территории РФ они действуют абсолютно автономно, самостоятельно, выполняют свои общественно-политические программные задачи. В конце концов, это уже не первые подобные действия этих структур и организаций на территории так называемой РФ. Сейчас речь идет вероятно о совместной операции "РДК", "ЛСР" и Сиббата на территории России", - подчеркнул он.

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
война
Командующий Воздушных сил поделился кадрами боевой работы по "Шахедам"
СБУ накрыла "медийный блок" УПЦ МП, который разжигал вражду и работал на ФСБ
"Свобода России" заявила, что взяла под контроль населенный пункт в РФ
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: