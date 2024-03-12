Российские добровольцы заявили, что прорвались в Белгородскую и Курскую области, сообщают о бое

Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.

Источник: Telegram-каналы легиона "Свобода России", "РДК", "Сибирского батальона", Astra, "Крымский ветер", представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП, губернатор Курской области РФ в Telegram

Детали: Сообщают, о стрельбе, также "Сибирский батальон" обнародовал видео якобы захода бойцов на территорию России.

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Отмечается, что якобы добровольцы взяли под контроль пограничную Лозовую Рудку в Белгородской области, а в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

"Ну что ж, наконец-то мы дома. Как и обещали, на нашу русскую землю мы несем свободу и справедливость", - говорится в обращении "Сибирского батальона" в Telegram-канале.

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"Ранее мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ", - добавили там.

Легіон "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірський батальйон" заявили, що зайшли на прикордонні території Росії, повідомляють про бій. pic.twitter.com/KCcxnjcSa1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024

Позже легион "Свобода России" обнародовал видео якобы уничтожения БТРа россиян в селе Теткино Курской области. "Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", - говорится в Telegram-канале легиона.

Обновлено. Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что никто не прорвался на территорию региона. По его словам, была попытка, как он говорит, прорваться "диверсионной разведывательной группы", и там был стрелковый бой. "Никакого прорыва не было", - убеждает он.

"На данный момент со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района", - отметил российский губернатор.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП отметил, что "РДК", "Легион свободы России" и "Сибирский батальон" - это подразделения, которые состоят из граждан Российской Федерации.

"На территории РФ они действуют абсолютно автономно, самостоятельно, выполняют свои общественно-политические программные задачи. В конце концов, это уже не первые подобные действия этих структур и организаций на территории так называемой РФ. Сейчас речь идет вероятно о совместной операции "РДК", "ЛСР" и Сиббата на территории России", - подчеркнул он.