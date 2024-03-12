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"20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара": у Disney пояснили чому

Ірина БалачукВівторок, 12 березня 2024, 09:32
20 днів у Маріуполі вирізали з міжнародної телеверсії Оскара: у Disney пояснили чому
Мстислав Чернов та команда фільму "20 днів у Маріуполі" на сцені Оскара 2024. Фото GETTY IMAGES

Нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар". У Disney Entertainment пояснили, що це сталося через часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу.

Джерело: Українська служба Голосу Америки з посиланням на відповідь на запит

Деталі: Повідомляється, міжнародна версія "Оскара" триває 90 хв − окремі категорії та частини шоу не змогли включити в неї через часові обмеження. У Disney Entertainment пояснили, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому під час процесу планування трансляції церемонії.

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"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", − йдеться у відповіді Disney Entertainment на запит.

В компанії повідомили, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному, і заявили, що звернулись до мовника щодо того, у якому вигляді церемонію транслювали в Україні.

Раніше у Суспільному заявили, що організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогла українська стрічка "20 днів у Маріуполі" зі міжнародної скороченої телеверсії нагородження "Оскар".  

ВІДЕО ДНЯ

Команда Суспільного обурилась таким рішенням організаторів цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited.

Пряма мова виконавчого продюсера "Суспільне. Культура" Лук'яна Галкіна: "Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом − тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар"".

Деталі: Він нагадаємо, що минулого року цю ж номінацію, в якій перемогла документальна стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, показали у скороченій версії. Більше того у ній знайшлося місце і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, яка приймала цю нагороду.

"Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту", − підсумував Галкін.

Передісторія:

  • У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – Оскар 2024.
  • Переможцем в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

Теми: культураМаріупольвійна
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