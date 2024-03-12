"20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскара": в Disney объяснили почему

Мстислав Чернов и команда фильма "20 дней в Мариуполе" на сцене Оскара 2024. Фото GETTY IMAGES

Награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар". В Disney Entertainment объяснили, что это произошло из-за временных ограничений, предусмотренных для короткой версии шоу.

Источник: Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на ответ на запрос

Детали: Сообщается, международная версия "Оскара" длится 90 мин, и отдельные категории и части шоу не смогли включить в нее из-за временных ограничений. В Disney Entertainment объяснили, что выбор номинаций для сокращенной версии определили еще несколько недель назад во время процесса планирования трансляции церемонии.

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"Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", − говорится в ответе Disney Entertainment на запрос.

В компании сообщили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили Общественному, и заявили, что обратились к вещателю относительно того, в каком виде церемонию транслировали в Украине.

Ранее в Общественном сообщили, что организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила украинская лента "20 дней в Мариуполе" из международной сокращенной телеверсии награждения "Оскар".

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Команда Общественного возмутилась таким решением организаторов нынешней премии The Walt Disney Company Limited.

Прямая речь исполнительного продюсера "Общественное. Культура" Лукьяна Галкина: "Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром − тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар"".

Детали: Он напомним, что в прошлом году эту же номинацию, в которой победила документальная лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, показали в сокращенной версии. Более того, в ней нашлось место и для политической речи его жены Юлии Навальной, которая принимала эту награду.

"Надеемся, что организаторы премии прислушаются к нашему протесту", − подытожил Галкин.

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