Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

"20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскара": в Disney объяснили почему

Ирина БалачукВторник, 12 марта 2024, 09:32
20 дней в Мариуполе вырезали из международной телеверсии Оскара: в Disney объяснили почему
Мстислав Чернов и команда фильма "20 дней в Мариуполе" на сцене Оскара 2024. Фото GETTY IMAGES

Награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар". В Disney Entertainment объяснили, что это произошло из-за временных ограничений, предусмотренных для короткой версии шоу.

Источник: Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на ответ на запрос

Детали: Сообщается, международная версия "Оскара" длится 90 мин, и отдельные категории и части шоу не смогли включить в нее из-за временных ограничений. В Disney Entertainment объяснили, что выбор номинаций для сокращенной версии определили еще несколько недель назад во время процесса планирования трансляции церемонии.

Реклама:

"Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", − говорится в ответе Disney Entertainment на запрос.

В компании сообщили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили Общественному, и заявили, что обратились к вещателю относительно того, в каком виде церемонию транслировали в Украине.

Ранее в Общественном сообщили, что организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила украинская лента "20 дней в Мариуполе" из международной сокращенной телеверсии награждения "Оскар".

ВИДЕО ДНЯ

Команда Общественного возмутилась таким решением организаторов нынешней премии The Walt Disney Company Limited.

Прямая речь исполнительного продюсера "Общественное. Культура" Лукьяна Галкина: "Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром − тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар"".

Детали: Он напомним, что в прошлом году эту же номинацию, в которой победила документальная лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, показали в сокращенной версии. Более того, в ней нашлось место и для политической речи его жены Юлии Навальной, которая принимала эту награду.

"Надеемся, что организаторы премии прислушаются к нашему протесту", − подытожил Галкин.

Предыстория:

  • В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремией мира − Оскар 2024.
  • Победителем в номинации Лучший полнометражный документальный фильм стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальная лента режиссера Мстислава Чернова стала третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии за 96 лет ее существования.

Темы: культураМариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умер Геннадий Москаль - нардепы

По Славянскому НПЗ в России отработали дроны СБУ, ССО и Сил беспилотников – источник

Макрон обещает приехать в Украину "с конкретными решениями" по войне

The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 

видеоБеспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае России

The Telegraph: Из-за нехватки боеприпасов до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет

Все новости...
культура
Нацсовет Украины просит Disney показать миру награждение фильма "20 дней в Мариуполе"
Андрей Курков во второй раз вошел в длинный список Букеровской премии
Украина появилась на карте Оскара
Последние новости
12:23
"Убийца" Tesla не поехал: Почему Apple закрыла долгожданный проект Apple Car
12:14
Защитники помешали трем российским ДРГ пробраться вглубь Украины
12:00
Президент Чехии не может представить "компромисс между Украиной и РФ"
11:46
видео"Ищем, купол делаем. Есть!": Олещук показал ночную охоту на "Шахеды"
11:40
Байден пошутил о Трампе: Один кандидат слишком стар и умственно непригоден, другой – я
11:21
Умер Геннадий Москаль - нардепы
11:13
Украинские полярники показали "пингвинов-верхолазов": они угнездились на высоте 295 метров
11:04
Европе не хватает 56 миллиардов евро на финансирование НАТО - FT
10:56
По Славянскому НПЗ в России отработали дроны СБУ, ССО и Сил беспилотников – источник
10:32
Поедают морских птиц: на острове в Индийском океане планируют уничтожить всех мышей
Все новости...
Реклама: