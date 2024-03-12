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РФ здійснила масований обстріл Селидового: поранення отримали двоє жінок

Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 09:51
РФ здійснила масований обстріл Селидового: поранення отримали двоє жінок
фото прокуратури

Прокурори фіксують наслідки масованої російської ракетної атаки на Селидове Донецької області, внаслідок якої поранено двох людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Близько 01:30 12 березня Збройні сили РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому. В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями. 

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Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів – щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

 
 

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Теми: Донецька областьвійна
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