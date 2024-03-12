У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Вівторок, 12 березня 2024, 11:42
Через загрозу балістики вранці 12 березня у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу, як тривала більше години.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога".
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Деталі: Перед цим повітряники повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Наразі зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.