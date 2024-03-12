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У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Станіслав ПогоріловВівторок, 12 березня 2024, 11:42
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Фото: мапа тривог

Через загрозу балістики вранці 12 березня у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу, як тривала більше години.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога".

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Деталі: Перед цим повітряники повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Наразі зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Теми: повітряна тривога
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