В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Вторник, 12 марта 2024, 11:42
Из-за угрозы баллистики утром 12 марта в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу, которая длилась более часа.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога".
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Детали: Перед этим воздушники сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В настоящее время сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.