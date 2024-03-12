В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

Из-за угрозы баллистики утром 12 марта в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу, которая длилась более часа.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога".

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Детали: Перед этим воздушники сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

В настоящее время сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.