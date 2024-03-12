Держдеп відповів на скандальну заяву Папи: Нічого про Україну без України
У Держдепі США прокоментували скандальну заяву Папи Римського Франциска щодо "білого прапора" у війні Росії проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Держдепу Метью Міллера
Пряма мова: "Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України".
Деталі: За словами представника Держдепу, США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.
"Але для цього потрібно, щоб Владімір Путін припинив агресію, припинив спроби захопити і утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", – додав Міллер.
Передісторія:
- Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.
- Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.
- Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.