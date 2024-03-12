Держдеп відповів на скандальну заяву Папи: Нічого про Україну без України

У Держдепі США прокоментували скандальну заяву Папи Римського Франциска щодо "білого прапора" у війні Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Держдепу Метью Міллера

Пряма мова: "Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України".

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Деталі: За словами представника Держдепу, США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.

"Але для цього потрібно, щоб Владімір Путін припинив агресію, припинив спроби захопити і утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", – додав Міллер.

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