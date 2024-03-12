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Госдеп ответил на скандальное заявление Папы: Ничего об Украине без Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 10:35
Госдеп ответил на скандальное заявление Папы: Ничего об Украине без Украины
Папа Римский Франциск, фото: Getty Images

В Госдепе США прокомментировали скандальное заявление Папы Римского Франциска относительно "белого флага" в войне России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа Мэтью Миллера

Прямая речь: "Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины".

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Детали: По словам представителя Госдепа, США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил Миллер.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.
  • Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.
  • Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.

Темы: СШАПапа РимскийУкраина
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