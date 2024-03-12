Госдеп ответил на скандальное заявление Папы: Ничего об Украине без Украины

В Госдепе США прокомментировали скандальное заявление Папы Римского Франциска относительно "белого флага" в войне России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа Мэтью Миллера

Прямая речь: "Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины".

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Детали: По словам представителя Госдепа, США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил Миллер.

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