Госдеп ответил на скандальное заявление Папы: Ничего об Украине без Украины
В Госдепе США прокомментировали скандальное заявление Папы Римского Франциска относительно "белого флага" в войне России против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа Мэтью Миллера
Прямая речь: "Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины".
Детали: По словам представителя Госдепа, США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.
"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил Миллер.
Предистория:
- Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.
- Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.
- Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.