СБУ заявила про затримання агента ФСБ, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі

Служба безпеки України заявляє, що затримала російського агента, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ".

Реклама:

Фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, зловмисника завербували через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Росіяни викрали родичів чоловіка з їхнього помешкання та ув’язнили в місцевій катівні.

Там окупанти піддавали їх жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили сина працювати на користь країни-агресора, додають в СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Під час розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для РФ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру в державній зраді.

Фото: СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.





