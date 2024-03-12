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СБУ заявила про затримання агента ФСБ, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі

"Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 11:00
СБУ заявила про затримання агента ФСБ, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України заявляє, що затримала російського агента, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ".

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Фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, зловмисника завербували через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Росіяни викрали родичів чоловіка з їхнього помешкання та ув’язнили в місцевій катівні.

Там окупанти піддавали їх жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили сина працювати на користь країни-агресора, додають в СБУ.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для РФ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру в державній зраді.

 
Фото: СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Теми: СБУЗбройні силивійна
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