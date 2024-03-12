СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожье

Служба безопасности Украины заявляет, что задержала российского агента, который пытался отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ".

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Фото: СБУ

Детали: По данным следствия, злоумышленника завербовали через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганщины. Россияне похитили родственников мужчины из их дома и заключили в местном застенке.

Там оккупанты подвергали их жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили сына работать в пользу страны-агрессора, добавляют в СБУ.

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В ходе расследования правоохранители установили, что злоумышленник выполнял еще одну задачу - разведывал для РФ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для общения с оккупантами. На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении в государственной измене.

фото: СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.





