Politico: Затвердження переговорної рамки щодо вступу України в ЄС може затягнутися 

Видання Politico пише, що 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку щодо вступу України до ЄС, але її затвердження може затягнутися ще на кілька місяців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: 12 березня Єврокомісія має запропонувати так звані переговорні рамки для України та Молдови – документи, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ. Після того їх мають обговорити і погодити держави-члени.

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"Європейські дипломати і посадовці попереджають, що домовленість усіх 27 європейських столиць, що необхідна для формального початку переговорів, навряд чи можлива до європейських виборів у червні", – зазначає Politico.

Серед іншого, фактором є бажання деяких країн, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.

За даними джерел видання, у 12 березня Єврокомісія дасть позитивну рекомендацію щодо початку з БіГ переговорів про вступ, а наступного тижня на зустрічі у Брюсселі лідери ЄС обговорять цю рекомендацію.

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Також Єврокомісія має презентувати документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення. Спершу його очікували наприкінці лютого, але зараз, за інформацією Politico, презентацію відклали до 20 березня.

Нагадаємо, Європейська комісія у січні розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Наприкінці минулого тижня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва підтвердив, що наступного тижня ЄК підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.

У понеділок віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України повідомила, що Київ завершив виконання усіх рекомендацій ЄК,необхідних для рішення про переговорну рамку.





