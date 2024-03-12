У Ватикані визнали, що перші кроки до перемовин з Києвом має зробити Москва

Держсекретар Ватикану П’єтро Паролін прокоментував скандальні слова Папи Римського із закликом до України "мати мужність білого прапора", визнавши, що перший крок має зробити країна-агресор.

Джерело: "Європейська правда", Corriere

Деталі: Пароліна, який є близьким помічником понтифіка і очолює дипломатію Святого Престолу, запитали, чому Папа звертався лише до однієї сторони – України, при тому, що вона зазнала нападу.

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Він у відповідь нагадав про заяву Франциска I від 25 лютого, нагадавши, що там понтифік висловився за "створення умов для дипломатичного рішення, що забезпечило би справедливий і тривалий мир".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов не залежить від лише однієї сторони, а від обох, і перша умова, на мою думку, – це саме припинення агресії", – сказав П’єтро Паролін.

Він акцентував, що Папа казав про "хоробрість вести переговори", і це не означає заклик до капітуляції.

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"Святий Престол дотримується цієї лінії і продовжує закликати до перемир’я. І агресори мають бути тими, хто припиняє вогонь і відкриває можливість для переговорів. Святий Отець пояснює, що готовність до перемовин – це не слабкість, а сила, це не про те, щоб здатися, а про мужність. І він каже нам, що ми маємо більше цінувати людські життя, сотні тисяч людських життів, які стали жертвою цієї війни у серці Європи", – сказав кардинал Паролін.

Він додав, що цей заклик актуальний і стосовно війни в Україні, і стосовно Близького Сходу та інших воєн у світі.

На питання, чи бачать у Ватикані шанси на дипломатичну розв’язку в Україні, кардинал відповів ствердно.

"Оскільки йдеться про рішення, що залежать від людської волі, завжди залишається можливість для дипломатичного рішення. Війна, розв’язана проти України – це не наслідок якогось неконтрольованого стихійного лиха, а виключно акт людської волі. І та сама людська воля, яка спричинила цю трагедію, має можливість – і відповідальність – зробити кроки для того, щоб покласти цьому край і створити шлях до дипломатичного рішення", – сказав П’єтро Паролін.

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