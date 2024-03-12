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У Ватикані визнали, що перші кроки до перемовин з Києвом має зробити Москва

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 11:41

Держсекретар Ватикану П’єтро Паролін прокоментував скандальні слова Папи Римського із закликом до України "мати мужність білого прапора", визнавши, що перший крок має зробити країна-агресор.

Джерело: "Європейська правда", Corriere

Деталі: Пароліна, який є близьким помічником понтифіка і очолює дипломатію Святого Престолу, запитали, чому Папа звертався лише до однієї сторони – України, при тому, що вона зазнала нападу.

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Він у відповідь нагадав про заяву Франциска I від 25 лютого, нагадавши, що там понтифік висловився за "створення умов для дипломатичного рішення, що забезпечило би справедливий і тривалий мир".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов не залежить від лише однієї сторони, а від обох, і перша умова, на мою думку, – це саме припинення агресії", – сказав П’єтро Паролін. 

Він акцентував, що Папа казав про "хоробрість вести переговори", і це не означає заклик до капітуляції.

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"Святий Престол дотримується цієї лінії і продовжує закликати до перемир’я. І агресори мають бути тими, хто припиняє вогонь і відкриває можливість для переговорів. Святий Отець пояснює, що готовність до перемовин – це не слабкість, а сила, це не про те, щоб здатися, а про мужність. І він каже нам, що ми маємо більше цінувати людські життя, сотні тисяч людських життів, які стали жертвою цієї війни у серці Європи", – сказав кардинал Паролін. 

Він додав, що цей заклик актуальний і стосовно війни в Україні, і стосовно Близького Сходу та інших воєн у світі.  

На питання, чи бачать у Ватикані шанси на дипломатичну розв’язку в Україні, кардинал відповів ствердно.

"Оскільки йдеться про рішення, що залежать від людської волі, завжди залишається можливість для дипломатичного рішення. Війна, розв’язана проти України  – це не наслідок якогось неконтрольованого стихійного лиха, а виключно акт людської волі. І та сама людська воля, яка спричинила цю трагедію, має можливість – і відповідальність – зробити кроки для того, щоб покласти цьому край і створити шлях до дипломатичного рішення", – сказав П’єтро Паролін. 

Нагадаємо: 

  • Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.
  • Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів. 
  • Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Теми: ВатиканРосіяУкраїнапереговори
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