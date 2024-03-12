В Ватикане признали, что первые шаги к переговорам с Киевом должна сделать Москва

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин прокомментировал скандальные слова Папы Римского с призывом к Украине "иметь мужество белого флага", признав, что первый шаг должна сделать страна-агрессор.

Источник: "Европейская правда", Corriere

Детали: Паролина, который является близким помощником понтифика и возглавляет дипломатию Святого Престола, спросили, почему Папа обращался только к одной стороне – Украине, при том, что это она подверглась нападению.

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Он в ответ напомнил о заявлении Франциска I от 25 февраля, напомнив, что там понтифик высказался за "создание условий для дипломатического решения, которое обеспечило бы справедливый и длительный мир".

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий не зависит только от одной стороны, а от обеих, и первое условие, по моему мнению, – это именно прекращение агрессии", – сказал Паролин.

Он акцентировал, что Папа говорил о "храбрости вести переговоры", и это не означает призыв к капитуляции.

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"Святой Престол придерживается этой линии и продолжает призывать к перемирию. И агрессоры должны быть теми, кто прекращает огонь и открывает возможность для переговоров. Святой Отец объясняет, что готовность к переговорам – это не слабость, а сила, это не о том, чтобы сдаться, а о мужестве. И он говорит нам, что мы должны больше ценить человеческие жизни, сотни тысяч человеческих жизней, которые стали жертвой этой войны в сердце Европы", – сказал кардинал Паролин.

Он добавил, что этот призыв актуален и в отношении войны в Украине, и в отношении Ближнего Востока и других войн в мире.

На вопрос, видят ли в Ватикане шансы на дипломатическую развязку в Украине, кардинал ответил утвердительно.

"Поскольку речь идет о решениях, зависящих от человеческой воли, всегда остается возможность для дипломатического решения. Война, развязанная против Украины – это не следствие какого-то неконтролируемого стихийного бедствия, а исключительно акт человеческой воли. И та же человеческая воля, которая вызвала эту трагедию, имеет возможность – и ответственность – сделать шаги к тому, чтобы положить этому конец и создать путь к дипломатическому решению", – сказал Пьетро Паролин.

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