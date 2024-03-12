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В Україні прогнозують дощі з мокрим снігом

Альона Мазуренко Вівторок, 12 березня 2024, 14:30
В Україні прогнозують дощі з мокрим снігом
фото PIXABAY.COM

У середу 13 березня синоптики прогнозують в Україні дощ із мокрим снігом та хмарну погоду. 

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "Середа в Україні очікується із дощем та мокрим снігом. Хіба що вдень у північній частині атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю.

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Температура повітря вночі серед невеликих "мінусів", лише на півдні та заході +2+5 градусів.

Вдень 13-го березня в Україні передбачається +2+7 градусів, на Закарпатті до +10, в Криму до +15 градусів".

 

Деталі: У Києві у середу буде хмарно, подекуди є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +3+5 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

У наступні дві доби у південній частині країни очікують невеликі дощі, 14 березня на Закарпатті, Одещині та в Криму +9+15 градусів.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, завтра у більшості західних областей пориви 15-20 м/с.

Теми: погодаУкраїна
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