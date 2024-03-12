В Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом

В среду 13 марта синоптики прогнозируют в Украине дождь с мокрым снегом и облачную погоду.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "Среда в Украине ожидается с дождем и мокрым снегом. Разве что днем в северной части атмосфера ограничится просто плотной облачностью.

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Температура воздуха ночью среди небольших "минусов", только на юге и западе +2 +5 градусов.

Днем 13-го марта в Украине предполагается +2+7 градусов, на Закарпатье до +10, в Крыму до +15 градусов".

Детали: В Киеве в среду будет облачно, местами есть вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью около нуля, днем +3 +5 градусов.

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В последующие двое суток в южной части страны ожидаются небольшие дожди, 14 марта на Закарпатье, Одесской области и в Крыму +9+15 градусов.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, завтра в большинстве западных областей порывы 15-20 м/с.