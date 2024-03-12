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В ГБР объяснили, откуда взялось дело против Шабунина: заставил суд

Валентина РоманенкоВторник, 12 марта 2024, 16:17
В ГБР объяснили, откуда взялось дело против Шабунина: заставил суд
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГБР

В Государственном бюро расследований говорят, что открыть уголовные производства в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина их заставил суд.

Источник: ответ ГБР на информационный запрос "Украинской правды"

Детали: В Бюро отметили, что 6 октября 2023 года к ним поступило заявление председателя общественной организации "Громадська рада доброчесності" Ростислава Кравца о "возможных противоправных действиях руководителя Центра противодействия коррупции Шабунина".

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Столичное Территориальное управление ГБР указанное заявление Кравца направило в Центральное управление Военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области для проведения служебного расследования.

В то же время в ноябре господин Кравец через суд (решение Шевченковского районного суда города Киева -ред.) добился, чтобы ГБР взялось расследовать его заявление. Во исполнение решения суда в ноябре 2023 года ГБР открыло два уголовных производства по статьям УКУ о подделке документов и уклонении от военной службы.

Как говорится в ответе Бюро, 19 декабря 2023 года прокурор принял решение об объединении двух вышеуказанных производств.

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На вопросы УП, на какой стадии находится расследование, какие следственные действия были проведены и каковы их результаты, ГБР не ответило, отметив лишь, что "расследование продолжается".

Что предшествовало: Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства.

Шабунин отметил, что не уклоняется от военной службы, а, по его словам, добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны.

Ростислава Кравца глава ЦПК назвал "центром кремлевской сети ТГ- каналов, а также - прихвостнем Павла Вовка (председателя ОАСК)".

Темы: ЦПКГБР
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