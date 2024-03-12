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У Литві митники конфіскували перший автомобіль з російськими номерами

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 17:30
У Литві митники конфіскували перший автомобіль з російськими номерами
ФОТО: МИТНИЦЯ ЛИТВИ

11 березня литовська митниця конфіскувала перше авто з російськими реєстраційними номерами на пункті пропуску "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовську митницю

Деталі: 11 березня близько 23:00 до пункту пропуску прибув громадянин Молдови на автомобілі Audi Q7 з російськими реєстраційними номерами. Він мав намір продовжити свою подорож до Білорусі, але митники перевірили його автомобіль і затримали його.

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Перевірка документів водія показала, що власником автомобіля є громадянин Росії. Водій стверджував, що не знав про нові обмеження щодо авто з російськими номерами.

У результаті на громадянина Молдови склали протокол про адміністративне правопорушення, а Audi Q7, яке оцінили у 41 690 євро, конфіскували.

Минулого тижня литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

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Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD). Такий транзит через Литву не може тривати більше 24 годин, вказує відомство.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Теми: ЛитвамитницяРосія
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