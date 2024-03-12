Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

В Литве таможенники конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 17:30
В Литве таможенники конфисковали первый автомобиль с российскими номерами
ФОТО: ТАМОЖНЯ ЛИТВЫ

11 марта литовская таможня конфисковала первое авто с российскими регистрационными номерами на пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовскую таможню

Детали: 11 марта около 23:00 в пункт пропуска прибыл гражданин Молдовы на автомобиле Audi Q7 с российскими регистрационными номерами. Он намеревался продолжить свое путешествие в Беларусь, но таможенники проверили его автомобиль и задержали его.

Реклама:

Проверка документов водителя показала, что владельцем автомобиля является гражданин России. Водитель утверждал, что не знал о новых ограничениях в отношении авто с российскими номерами.

В результате на гражданина Молдовы составили протокол об административном правонарушении, а Audi Q7, которое оценили в 41 690 евро, конфисковали.

На прошлой неделе литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года.

ВИДЕО ДНЯ

Исключение касается граждан РФ, следующих транзитом в или из Калининградской области на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом (STD). Такой транзит через Литву не может длиться более 24 часов, указывает ведомство.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Темы: ЛитватаможняРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Литва
Как выглядит российский "мир": Глава МИД Литвы посоветовал посмотреть "20 дней в Мариуполе"
Премьер Латвии о России: Как непредсказуемый алкоголик или наркоман
Литва передала Украине снаряды 155-мм калибра
Последние новости
09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Все новости...
Реклама: