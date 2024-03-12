Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Президент Румунії буде змагатися за посаду генсека НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 18:00
Президент Румунії буде змагатися за посаду генсека НАТО
Фото: Getty Images

Румунський президент Клаус Йоганніс 12 березня офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Йоганніс нагадав, що Румунія за понад два десятиліття членства в НАТО довела здатність виконувати свої зобов’язання та виділяє на оборону 2,5% ВВП.

Реклама:

"Ми перебуваємо в безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур", – додав він.

Президент Румунії наголосив, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію, й Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.

"Маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, які відповідають потребам і інтересам усіх країн-членів. З усіх цих причин я вирішив змагатися за посаду генерального секретаря НАТО", – оголосив Йоганніс.

ВІДЕО ДНЯ

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у 2022 році мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника – для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу.

На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі через позицію Угорщини й Туреччини, а також політичний вплив Дональда Трампа, який має реальні шанси перемогти на президентських виборах у США. 

Читайте також статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.

Теми: НАТОРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
НАТО
Держдеп відповів на пропозицію Дуди щодо збільшення витрат на оборону в НАТО
Розвідка США: Путін не хоче війни з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами"
Столтенберг відповів Папі Римському: Україні потрібна зброя, а не "білі прапори"
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: