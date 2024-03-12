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FT: ЄС домовився поповнити на 5 млрд євро фонд, з якого допомагають Україні зброєю

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 18:55
FT: ЄС домовився поповнити на 5 млрд євро фонд, з якого допомагають Україні зброєю
getty images

Financial Times пише, що країни ЄС 13 березня, можуть погодити збільшення на 5 мільярдів євро фінансування Європейського фонду миру, який використовується для фінансування військових поставок в Україну.

Джерело: видання Financial Times із посиланням на чотирьох поінформованих посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: Схвалення нового траншу до "військового фонду" ЄС має відбутись на засіданні послів країн-членів 13 березня. Наразі незрозуміло, яка саме частина з 5 мільярдів євро буде використовуватись на військову допомогу Києву. 

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Передбачається, що пріоритет віддаватиметься закупівлі зброї європейського виробництва, хоча не виключається зброя з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом, передає FT.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро.

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Паралельно держави-члени ЄС ведуть переговори про створення чотирирічного спецфонду в межах Європейського фонду миру на загальну суму 20 мільярдів євро, який би використовувався суто на допомогу Україні.

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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