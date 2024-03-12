FT: ЕС договорился пополнить на 5 млрд евро фонд, из которого помогают Украине оружием

Financial Times пишет, что страны ЕС 13 марта могут согласовать увеличение на 5 миллиардов евро финансирования Европейского фонда мира, который используется для финансирования военных поставок в Украину.

Источник: издание Financial Times со ссылкой на четырех информированных чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: Одобрение нового транша в "военный фонд" ЕС должно состояться на заседании послов стран-членов 13 марта. Пока непонятно, какая именно часть из 5 миллиардов евро будет использоваться на военную помощь Киеву.

Реклама:

Предполагается, что приоритет будет отдаваться закупке оружия европейского производства, хотя не исключается оружие из третьих стран, если оно является единственным вариантом, передает FT.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

ВИДЕО ДНЯ

Параллельно государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 миллиардов евро, который бы использовался сугубо на помощь Украине.