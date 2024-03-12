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Чехія знайшла можливість передати ще 200 тисяч боєприпасів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 19:43
Чехія знайшла можливість передати ще 200 тисяч боєприпасів для України
Ілюстративне фото - Getty Images

Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International, про це 12 березня заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала

Деталі: За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

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"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чехія є повноцінним активним гравцем у європейській політиці безпеки, що вона може використовувати свої переваги", – сказав чеський прем'єр-міністр.

Фіала окремо оголосив, що за два роки Чехія доставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

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Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів.

Теми: Чехіядопомога Українізброя
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