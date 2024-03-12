Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Туск вважає, що для Польщі зараз немає прямої небезпеки

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 20:44
Туск вважає, що для Польщі зараз немає прямої небезпеки
Фото: Getty Images

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що події довкола Польщі становлять безпекові ризики, але наразі загрози безпосередньої війни для країни немає.

Джерело: "Європейська правда", Туск в інтерв’ю TVN24

Деталі: В інтерв’ю Туска запитали про реальність сценарію, в якому Польща перебуває у стані війни. На це він закликав не забувати, "що відбувається навколо нас", позаяк це, "безумовно, не збільшує нашу безпеку".

Реклама:

Прем’єр підкреслив, що "Польщі не загрожує пряма небезпека", але визнав, що "є – як ми знаємо – інциденти, особливо в повітрі".

"Немає сумнівів, що Росія не є і не буде в майбутньому миролюбною по відношенню до Заходу, до НАТО і особливо до східного флангу НАТО, зокрема до Польщі. Але все ще здається дуже малоймовірним, що Росія зважиться на відкритий конфлікт з НАТО", – додав він.

На думку Туска, ймовірність такого сценарію збільшиться, "якщо НАТО практично перестане функціонувати".

ВІДЕО ДНЯ

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, у Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Теми: Польщавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Польща
Байден: Наразі немає потреби в додаткових військах США в Польщі
Консул України не побачив проблем з рухом автобусів на кордоні
Польський міністр сподівається, що буде механізм регулювання імпорту агропродукції з України
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: