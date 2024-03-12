Туск вважає, що для Польщі зараз немає прямої небезпеки

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що події довкола Польщі становлять безпекові ризики, але наразі загрози безпосередньої війни для країни немає.

Джерело: "Європейська правда", Туск в інтерв’ю TVN24

Деталі: В інтерв’ю Туска запитали про реальність сценарію, в якому Польща перебуває у стані війни. На це він закликав не забувати, "що відбувається навколо нас", позаяк це, "безумовно, не збільшує нашу безпеку".

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Прем’єр підкреслив, що "Польщі не загрожує пряма небезпека", але визнав, що "є – як ми знаємо – інциденти, особливо в повітрі".

"Немає сумнівів, що Росія не є і не буде в майбутньому миролюбною по відношенню до Заходу, до НАТО і особливо до східного флангу НАТО, зокрема до Польщі. Але все ще здається дуже малоймовірним, що Росія зважиться на відкритий конфлікт з НАТО", – додав він.

На думку Туска, ймовірність такого сценарію збільшиться, "якщо НАТО практично перестане функціонувати".

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