Туск считает, что для Польши сейчас нет прямой опасности

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что события вокруг Польши представляют риски безопасности, но пока угрозы непосредственной войны для страны нет.

Источник: "Европейская правда", Туск в интервью TVN24

Детали: В интервью Туска спросили о реальности сценария, в котором Польша находится в состоянии войны. На это он призвал не забывать, "что происходит вокруг нас", поскольку это, "безусловно, не увеличивает нашу безопасность".

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Премьер подчеркнул, что "Польше не угрожает прямая опасность", но признал, что "есть – как мы знаем – инциденты, особенно в воздухе".

"Нет сомнений, что Россия не является и не будет в будущем миролюбивой по отношению к Западу, к НАТО и особенно к восточному флангу НАТО, в частности к Польше. Но все еще кажется очень маловероятным, что Россия решится на открытый конфликт с НАТО", – добавил он.

По мнению Туска, вероятность такого сценария увеличится, "если НАТО практически перестанет функционировать".

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Ряд европейских стран НАТО в последние недели предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, в Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.