На Львівщині перевернувся рейсовий автобус, 16 людей постраждали
Вівторок, 12 березня 2024, 21:13
У селі Прилбичі Яворівського району перевернувся рейсовий автобус "Львів-Липовець", постраждали 16 людей.
Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook
Дослівно: "У с. Прилбичі Яворівського району водій рейсового автобуса прямуванням "Львів-Липовець" не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП. Внаслідок цього автобус із пасажирами перевернувся. Постраждало 16 осіб".
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Деталі: До медзакладів Львівщини з травмами різного ступеня госпіталізували 14 потерпілих, в тому числі 17-річну дитину. Ще двом пасажирам надали допомогу на місці ДТП.