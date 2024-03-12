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На Львівщині перевернувся рейсовий автобус, 16 людей постраждали

Тетяна ОлійникВівторок, 12 березня 2024, 21:13
На Львівщині перевернувся рейсовий автобус, 16 людей постраждали
фото - Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

У селі Прилбичі Яворівського району перевернувся рейсовий автобус "Львів-Липовець", постраждали 16 людей. 

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook

Дослівно: "У с. Прилбичі Яворівського району водій рейсового автобуса прямуванням "Львів-Липовець" не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП. Внаслідок цього автобус із пасажирами перевернувся. Постраждало 16 осіб".

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Деталі: До медзакладів Львівщини з травмами різного ступеня госпіталізували 14 потерпілих, в тому числі 17-річну дитину. Ще двом пасажирам надали допомогу на місці ДТП.

 
Фото - Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 
Фото - Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 
Фото - Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Теми: ДТП
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