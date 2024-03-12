Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус, 16 человек пострадали

В селе Прилбичи Яворивского района перевернулся рейсовый автобус "Львов-Липовец", пострадали 16 человек.

Источник: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook

Дословно: "В с. Прилбичи Яворивского района водитель рейсового автобуса следованием "Львов-Липовец" не справившись с управлением, попал в ДТП. В результате автобус с пассажирами перевернулся. Пострадали 16 человек".

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Детали: В медучреждения Львовщины с травмами разной степени госпитализировали 14 пострадавших, в том числе 17-летнего ребенка. Еще двум пассажирам была оказана помощь на месте ДТП.

Фото - Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Фото - Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф