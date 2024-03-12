Ердоган: Мирні плани без Росії не дадуть результату  

Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган заявив, що необхідно уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні і, можливо, поширити конфлікт на членів Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: "Європейська правда", Reuters, яке наводить слова Ердогана на зустрічі з іноземними послами

Деталі: Турецький лідер на заході заявив, що Анкара продовжить працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, укладення якої між Києвом і Москвою Туреччина домоглась спільно з ООН.

Реклама:

"Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів", – сказав він, маючи на увазі запланований на цей рік глобальний "саміт миру" у Швейцарії.

Також Ердоган заявив, що, на думку Анкари, "слід уникати кроків, які можуть загострити конфлікти в регіоні, які можуть поширитися і на НАТО", не уточнивши, що має на увазі.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України й надала їй військову та політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з Росією і виступає проти санкцій щодо неї.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Анкари Володимира Зеленського знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі "мирного саміту" за участю Росії.

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Дивіться також відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.