Эрдоган: Мирные планы без России не дадут результата 

Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса.

Источник: "Европейская правда", Reuters, которое приводит слова Эрдогана на встрече с иностранными послами

Детали: Турецкий лидер на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

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"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", - сказал он, имея в виду запланированный на этот год глобальный "саммит мира" в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что, по мнению Анкары, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что имеет в виду.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказала ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

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На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анкару Владимира Зеленского снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

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