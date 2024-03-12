Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Эрдоган: Мирные планы без России не дадут результата 

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 22:10
Эрдоган: Мирные планы без России не дадут результата 
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса.

Источник: "Европейская правда", Reuters, которое приводит слова Эрдогана на встрече с иностранными послами

Детали: Турецкий лидер на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

Реклама:

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", - сказал он, имея в виду запланированный на этот год глобальный "саммит мира" в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что, по мнению Анкары, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что имеет в виду.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказала ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анкару Владимира Зеленского снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Смотрите также видеоблог о позиции Турции в российско-украинской войне: Турция – "на двух стульях" в войне с РФ

Темы: ЭрдоганвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Эрдоган
Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных, среди которых и крымские татары
Эрдоган: Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия
Зеленский начал встречу с Эрдоганом
Последние новости
09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Все новости...
Реклама: