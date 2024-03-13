Байден отримав достатню кількість делегатів, щоб йти на вибори від Демократичної партії

У вівторок президент Джо Байден отримав достатню кількість делегатів, щоб закріпити за собою номінацію від Демократичної партії на президентських виборах.

Джерело: Reuters

Деталі: Тепер на нього чекає протистояння з колишнім президентом Дональдом Трампом у першому за майже 70 років матчі-реванші на президентських виборах у США.

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Байдену потрібно було 1 968 делегатів для перемоги в номінації, і ця кількість, за даними Edison Research, була досягнута у вівторок ввечері, коли почали надходити результати первинних виборів у Джорджії, випереджаючи очікувані результати з Міссісіпі, штату Вашингтон, Північних Маріанських островів і демократів, які проживають за кордоном.

Байден виступив із заявою після цих новин, в якій розкритикував те, що він назвав "кампанією обурення, помсти і відплати Трампа, яка загрожує самій ідеї Америки".

Пряма мова Байдена: "Зараз перед виборцями стоїть вибір щодо майбутнього цієї країни. Чи піднімемося ми і захистимо нашу демократію, чи дозволимо іншим зруйнувати її? Чи відновимо ми право вибору і захистимо наші свободи, чи дозволимо екстремістам їх забрати?".