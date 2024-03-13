Байден получил достаточное количество делегатов, чтобы идти на выборы от Демократической партии
Во вторник президент Джо Байден получил достаточное количество делегатов, чтобы закрепить за собой номинацию от Демократической партии на президентских выборах.
Источник: Reuters
Детали: Теперь его ждет противостояние с бывшим президентом Дональдом Трампом в первом за почти 70 лет матче-реванше на президентских выборах в США.
Байдену нужно было 1 968 делегатов для победы в номинации, и это количество, по данным Edison Research, было достигнуто во вторник вечером, когда начали поступать результаты первичных выборов в Джорджии, опережая ожидаемые результаты из Миссисипи, штата Вашингтон, Северных Марианских островов и демократов, проживающих за рубежом.
Байден выступил с заявлением после этих новостей, в котором раскритиковал то, что он назвал "кампанией возмущения, мести и возмездия Трампа, которая угрожает самой идее Америки".
Прямая речь Байдена: "Сейчас перед избирателями стоит выбор относительно будущего этой страны. Поднимемся ли мы и защитим нашу демократию или позволим другим разрушить ее? Восстановим ли мы право выбора и защитим наши свободы или позволим экстремистам их забрать?".