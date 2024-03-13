Комітет ВР скасував засідання в середу, на якому мав продовжити розгляд мобілізації

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію у середу, але засідання скасували.

Джерело: народний депутат від "Голосу", секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ми мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію на сьогоднішньому засіданні комітету. Однак засідання скасували".

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Деталі: Костенко додав, що дата наступного засідання оборонного парламентського комітету наразі невідома.

Передісторія:

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4195 правок.

Члени комітету розподілили всі правки на 16 тематичних блоків. Після розгляду відповідних блоків депутати почали ухвалювати рішення щодо окремих правок.

Перше засідання в такому форматі відбулося 12 березня. За його результатами Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.

Після ухвалення зазначеного рішення засідання комітету було закрите і перенесене на 13 березня.