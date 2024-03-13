Комітет ВР скасував засідання в середу, на якому мав продовжити розгляд мобілізації
Середа, 13 березня 2024, 11:25
Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію у середу, але засідання скасували.
Джерело: народний депутат від "Голосу", секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Ми мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію на сьогоднішньому засіданні комітету. Однак засідання скасували".
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Деталі: Костенко додав, що дата наступного засідання оборонного парламентського комітету наразі невідома.
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4195 правок.
- Члени комітету розподілили всі правки на 16 тематичних блоків. Після розгляду відповідних блоків депутати почали ухвалювати рішення щодо окремих правок.
- Перше засідання в такому форматі відбулося 12 березня. За його результатами Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав поправку про виключення із законопроєкту про мобілізацію норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
- Після ухвалення зазначеного рішення засідання комітету було закрите і перенесене на 13 березня.
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