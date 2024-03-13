Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Комитет ВР отменил заседание в среду, на котором должен был продолжить рассмотрение мобилизации

Александр ШумилинСреда, 13 марта 2024, 11:25
Комитет ВР отменил заседание в среду, на котором должен был продолжить рассмотрение мобилизации
Фото: Getty Images

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации в среду, но заседание отменили.

Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации на сегодняшнем заседании комитета. Однако заседание отменили".

Реклама:

Детали: Костенко добавил, что дата следующего заседания оборонного парламентского комитета пока неизвестна.

Предыстория:

  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4195 правок.
  • Члены комитета распределили все правки на 16 тематических блоков. После рассмотрения соответствующих блоков депутаты начали принимать решения по отдельным правкам.
  • Первое заседание в таком формате состоялось 12 марта. По его результатам Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
  • После принятия указанного решения заседание комитета было закрыто и перенесено на 13 марта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховная Радамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Верховная Рада
Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов уклонистов
Арахамия: На следующей неделе ВР начнет рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации
24.02: Реконструкция. Эпизод 2: Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина
Последние новости
09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Все новости...
Реклама: