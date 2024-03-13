Комитет ВР отменил заседание в среду, на котором должен был продолжить рассмотрение мобилизации

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации в среду, но заседание отменили.

Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации на сегодняшнем заседании комитета. Однако заседание отменили".

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Детали: Костенко добавил, что дата следующего заседания оборонного парламентского комитета пока неизвестна.

Предыстория:

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4195 правок.

Члены комитета распределили все правки на 16 тематических блоков. После рассмотрения соответствующих блоков депутаты начали принимать решения по отдельным правкам.

Первое заседание в таком формате состоялось 12 марта. По его результатам Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.

После принятия указанного решения заседание комитета было закрыто и перенесено на 13 марта.