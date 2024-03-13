Комитет ВР отменил заседание в среду, на котором должен был продолжить рассмотрение мобилизации
Среда, 13 марта 2024, 11:25
Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации в среду, но заседание отменили.
Источник: народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Мы должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации на сегодняшнем заседании комитета. Однако заседание отменили".
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Детали: Костенко добавил, что дата следующего заседания оборонного парламентского комитета пока неизвестна.
Предыстория:
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4195 правок.
- Члены комитета распределили все правки на 16 тематических блоков. После рассмотрения соответствующих блоков депутаты начали принимать решения по отдельным правкам.
- Первое заседание в таком формате состоялось 12 марта. По его результатам Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
- После принятия указанного решения заседание комитета было закрыто и перенесено на 13 марта.
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