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Кредит у $2 млрд на оборонні потреби нададуть Польщі США 

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 11:33
Кредит у $2 млрд на оборонні потреби нададуть Польщі США 
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати нададуть кредит у два мільярди доларів на оборонні потреби Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому після зустрічі президента США Джо Байдена зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Деталі: "Під час зустрічі президент Байден повідомив, що США нададуть Польщі новий прямий кредит у розмірі $2 млрд... для зміцнення її безпеки та підтримки її оборонної модернізації за рахунок раніше виділених Конгресом США коштів", – йдеться в пресрелізі.

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Ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки, зазначає Білий дім.

Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache.

Раніше повідомляли, що збереження і посилення підтримки України для опору російській агресії було однією з тем розмови президента Польщі Дуди і прем’єра Туска на зустрічі з президентом Байденом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що Дуда і Туск зустрілись з президентом Байденом у Білому домі 12 березня.

У Білому домі раніше наголошували, що візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.

Теми: СШАПольща
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