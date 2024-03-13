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Кредит в $2 млрд на оборонные нужды предоставят Польши США 

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 11:33
Кредит в $2 млрд на оборонные нужды предоставят Польши США 
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты предоставят кредит в два миллиарда долларов на оборонные нужды Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома после встречи президента США Джо Байдена со своим польским коллегой Анджеем Дудой и премьером Польши Дональдом Туском.

Детали:"Во время встречи президент Байден сообщил, что США предоставят Польше новый прямой кредит в размере $2 млрд... для укрепления ее безопасности и поддержки ее оборонной модернизации за счет ранее выделенных Конгрессом США средств", – говорится в пресс-релизе.

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Этот заем позволит Польше закупить дополнительное американское оборонное оборудование, что будет способствовать дальнейшей поддержке рабочих мест в США и углублению отношений между странами в сфере безопасности, отмечает Белый дом.

Президент Соединенных Штатов также сообщил, что Вашингтон предложит Варшаве 96 вертолетов AH-64 Apache.

Ранее сообщалось, что сохранение и усиление поддержки Украины для сопротивления российской агрессии было одной из тем разговорапрезидента Польши Дуды и премьера Туска на встрече с президентом Байденом.

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Напомним, что Дуда и Туск встретились с Байденом в Белом доме 12 марта.

В Белом доме ранее отмечали, что визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу со стороны Соединенных Штатов и Польши.



Темы: СШАПольша
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