Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Politico: Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб обговорити свої позиції щодо підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 11:59
Politico: Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб обговорити свої позиції щодо підтримки України
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Politico дізналося, що 15 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Польщі Дональд Туск зустрінуться у Берліні, щоб залагодити розбіжності, зокрема, через  позиції щодо підтримки України.

Джерело: Як пише "Європейська правда" про це з посиланням на джерела повідомляє Politico

Деталі: Макрон має прибути до Берліна близько опівдня у п’ятницю і спершу окремо зустрінеться з Олафом Шольцом. У другій половині дня до них приєднається Дональд Туск для діалогу у форматі "Веймарського трикутника", що стане першою з часу повернення Дональда Туска на прем’єрську посаду.

Реклама:

Зустріч має допомогти залагодити розбіжності і продемонструвати єдність після того, як між Парижем і Берліном накопичилася напруга через різницю позицій у низці питань щодо підтримки України і це стало помітно у публічній площині. 

Одним з найбільш явних епізодів стала реакція канцлера Німеччини після слів Макрона, що він не виключає потенційної відправки військ союзників в Україну. 

Макрон через деякий час заявив, що для Європи настав той час, коли "буде необхідно не бути боягузами", що сприйняли як закид на адресу Олафа Шольца. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після того сказав, що подібні коментарі "не допомагають вирішувати питання допомоги Україні". 

ВІДЕО ДНЯ

Непублічно німецькі посадовці нарікають, що Макрон вдається до рішучих заяв, але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша, ніж та, що надала і пообіцяла надати Німеччина. 

У Варшаві загалом схвально оцінили заяви Макрона щодо потенційної присутності союзницьких військ в Україні у майбутньому, зокрема, очільник МЗС Радослав Сікориський зауважив, що присутність військових НАТО в Україні "не є чимось немислимим".

Один зі співрозмовників у Берліні, знайомий з підготовкою зустрічі, каже, що конкретних рішень чи анонсів після зустрічі у п’ятницю не планують і основна її мета – надіслати сигнал про єдність.

Нагадаємо, у вівторок лідери Польщі зустрілися з президентом США Джо Байденом і говорили у тому числі про те, як зберегти і посилити підтримку України.

Теми: ФранціяНімеччинаПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Франція
Зеленський запевнив, що французькі солдати "не будуть помирати в Україні"
Глава МЗС: Франція хоче посилити допомогу Україні та додати стратегічну невизначеність для РФ
Кулеба про ідею щодо західних військ в Україні: Франція першою визнала очевидне
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: