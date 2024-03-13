Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Politico: Шольц, Макрон и Туск встретятся, чтобы обсудить свои позиции по поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 11:59
Politico: Шольц, Макрон и Туск встретятся, чтобы обсудить свои позиции по поддержке Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Politico узнало, что 15 марта канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск встретятся в Берлине, чтобы уладить разногласия, в частности, из-за позиций по поддержке Украины.

Источник: Как пишет "Европейская правда" об этом со ссылкой на источники сообщает Politico

Детали: Макрон должен прибыть в Берлин около полудня в пятницу и сначала отдельно встретится с Олафом Шольцом. Во второй половине дня к ним присоединится Дональд Туск для диалога в формате "Веймарского треугольника", что станет первой встречей лидеров трех стран со времени возвращения Дональда Туска на премьерский пост.

Реклама:

Встреча должна помочь уладить разногласия и продемонстрировать единство после того, как между Парижем и Берлином накопилось напряжение из-за разницы позиций в ряде вопросов по поддержке Украины и это стало заметно в публичной плоскости.

Одним из самых явных эпизодов стала реакция канцлера Германии после слов Макрона, что он не исключает потенциальной отправки войск союзников в Украину.

Макрон затем заявил, что для Европы настало то время, когда "будет необходимо не быть трусами", что восприняли как упрек в адрес Олафа Шольца. Министр обороны Германии Борис Писториус после того сказал, что подобные комментарии "не помогают решать вопросы помощи Украине".

ВИДЕО ДНЯ

Непублично немецкие чиновники сетуют, что Макрон прибегает к решительным заявлениям, но при этом поддержка со стороны Франции для Украины существенно меньше, чем та, что предоставила и пообещала предоставить Германия.

В Варшаве в целом одобрительно оценили заявления Макрона о потенциальной возможности присутствия союзнических войск в Украине в будущем, в частности, глава МИД Радослав Сикориский отметил, что присутствие военных НАТО в Украине "не является чем-то немыслимым".

Один из собеседников в Берлине, знакомый с подготовкой встречи, говорит, что конкретных решений или анонсов после встречи в пятницу не планируют и основная ее цель – послать сигнал о единстве.

Напомним, во вторник лидеры Польши встретились с президентом США Джо Байденом и говорили в том числе о том, как сохранить и усилить поддержку Украины.

Темы: ФранцияГерманияПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Франция
Зеленский заверил, что французские солдаты "не будут умирать в Украине"
Глава МИД: Франция хочет усилить помощь Украине и добавить стратегическую неопределенность для РФ
Кулеба об идее относительно западных войск в Украине: Франция первой признала очевидное
Последние новости
09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Все новости...
Реклама: