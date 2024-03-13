Politico: Шольц, Макрон и Туск встретятся, чтобы обсудить свои позиции по поддержке Украины

Издание Politico узнало, что 15 марта канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск встретятся в Берлине, чтобы уладить разногласия, в частности, из-за позиций по поддержке Украины.

Источник: Как пишет "Европейская правда" об этом со ссылкой на источники сообщает Politico

Детали: Макрон должен прибыть в Берлин около полудня в пятницу и сначала отдельно встретится с Олафом Шольцом. Во второй половине дня к ним присоединится Дональд Туск для диалога в формате "Веймарского треугольника", что станет первой встречей лидеров трех стран со времени возвращения Дональда Туска на премьерский пост.

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Встреча должна помочь уладить разногласия и продемонстрировать единство после того, как между Парижем и Берлином накопилось напряжение из-за разницы позиций в ряде вопросов по поддержке Украины и это стало заметно в публичной плоскости.

Одним из самых явных эпизодов стала реакция канцлера Германии после слов Макрона, что он не исключает потенциальной отправки войск союзников в Украину.

Макрон затем заявил, что для Европы настало то время, когда "будет необходимо не быть трусами", что восприняли как упрек в адрес Олафа Шольца. Министр обороны Германии Борис Писториус после того сказал, что подобные комментарии "не помогают решать вопросы помощи Украине".

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Непублично немецкие чиновники сетуют, что Макрон прибегает к решительным заявлениям, но при этом поддержка со стороны Франции для Украины существенно меньше, чем та, что предоставила и пообещала предоставить Германия.

В Варшаве в целом одобрительно оценили заявления Макрона о потенциальной возможности присутствия союзнических войск в Украине в будущем, в частности, глава МИД Радослав Сикориский отметил, что присутствие военных НАТО в Украине "не является чем-то немыслимым".

Один из собеседников в Берлине, знакомый с подготовкой встречи, говорит, что конкретных решений или анонсов после встречи в пятницу не планируют и основная ее цель – послать сигнал о единстве.

Напомним, во вторник лидеры Польши встретились с президентом США Джо Байденом и говорили в том числе о том, как сохранить и усилить поддержку Украины.