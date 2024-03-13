Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Президент США Джо Байден та колишній очільник Білого дому Дональд Трамп на праймеріз демократів і республіканців здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від своїх партій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Повідомляється, що Трамп набрав 1 215 делегатів, необхідних для висунення його кандидатом у президенти, а Байден здобув необхідні 1 968.

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В опублікованому в соцмережах відео Дональд Трамп заявив, що не має часу святкувати, і що він зосереджується на перемозі над конкурентом, якого назвав "найгіршим" президентом в історії США.

Водночас Байден назвав передвиборчу кампанію Трампа "кампанією обурення, помсти й відплати, яка загрожує самій ідеї Америки".

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