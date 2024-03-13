Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій
Президент США Джо Байден та колишній очільник Білого дому Дональд Трамп на праймеріз демократів і республіканців здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від своїх партій.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Повідомляється, що Трамп набрав 1 215 делегатів, необхідних для висунення його кандидатом у президенти, а Байден здобув необхідні 1 968.
В опублікованому в соцмережах відео Дональд Трамп заявив, що не має часу святкувати, і що він зосереджується на перемозі над конкурентом, якого назвав "найгіршим" президентом в історії США.
Водночас Байден назвав передвиборчу кампанію Трампа "кампанією обурення, помсти й відплати, яка загрожує самій ідеї Америки".
Передісторія:
- Раніше Трамп викликав Байдена на дебати після того, як відмовився дебатувати зі своїми республіканськими опонентами під час праймериз.
- У відповідь президент США відмовився обіцяти взяти участь у дебатах з Трампом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.
- Перед цим Байден закликав прихильників колишьої конкурентки Трампа на праймериз Ніккі Гейлі підтримати його на виборах.