Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп на праймериз демократов и республиканцев получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от своих партий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что Трамп набрал 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты, а Байден получил необходимые 1 968.

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В опубликованном в соцсетях видео Дональд Трамп заявил, что нет времени праздновать, и что он сосредотачивается на победе над конкурентом, которого назвал "худшим" президентом в истории США.

В то же время Байден назвал предвыборную кампанию Трампа "кампанией возмущения, мести и возмездия, которая угрожает самой идее Америки".

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