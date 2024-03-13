Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий
Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп на праймериз демократов и республиканцев получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от своих партий.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Сообщается, что Трамп набрал 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты, а Байден получил необходимые 1 968.
В опубликованном в соцсетях видео Дональд Трамп заявил, что нет времени праздновать, и что он сосредотачивается на победе над конкурентом, которого назвал "худшим" президентом в истории США.
В то же время Байден назвал предвыборную кампанию Трампа "кампанией возмущения, мести и возмездия, которая угрожает самой идее Америки".
Предистория:
- Ранее Трамп вызвал Байдена на дебаты после того, как отказался дебатировать со своими республиканскими оппонентами во время праймериз.
- В ответ президент США отказался обещать, что примет участие в дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что это будет зависеть от действий его вероятного оппонента.
- Перед этим Байден призвал сторонников бывшей конкурентки Трампа на праймериз Никки Гейли поддержать его на выборах.