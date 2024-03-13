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Відкривала шпиталі РФ у захоплених лікарнях: СБУ викрила депутатку Херсонської облради

Анастасія ПроцСереда, 13 березня 2024, 12:42
Відкривала шпиталі РФ у захоплених лікарнях: СБУ викрила депутатку Херсонської облради
Фото: СБУ

На Херсонщині правоохоронці затримали чинну депутатку обласної ради, яка під час окупації була очільницею так званого "управління охорони здоров’я" та допомагала відкривати російські військові шпиталі у захоплених лікарнях.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора 

Дослівно ОГП: "За даними слідства, підозрювана у липні 2022 року пішла на співпрацю із ворогом. Вона обійняла посаду "начальника" у незаконному "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной громады". 

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Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім. На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами".  

Деталі: Зловмисниця організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених рашистів та займалася постачанням медпрепаратів для солдатів РФ.

Після деокупації Херсона жінка залишилася у місті, сподіваючись уникнути правосуддя, та продовжила працювати депутаткою в місцевій облраді.

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Через певний час зловмисниця планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям. 

Наразі депутатка перебуває під вартою. Їй повідомили підозру у колабораційній діяльності. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.



Теми: Херсонська областьколаборантиСБУОфіс генпрокурора
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