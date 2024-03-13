Открывала госпитали РФ в захваченных больницах: СБУ разоблачила депутата Херсонского облсовета
На Херсонщине правоохранители задержали действующего депутата областного совета, которая во время оккупации была главой так называемого "управления здравоохранения" в составе местной оккупационной администрации РФ и помогала открывать российские военные госпитали в захваченных больницах.
Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора
Дословно ОГП: "По данным следствия, подозреваемая в июле 2022 года пошла на сотрудничество с врагом. Она заняла должность "начальника" в незаконном "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной общины".
Осознавая последствия своего сотрудничества с врагом, женщина использовала в работе псевдоним. На должности выполняла распоряжения оккупационной власти, налаживала работу учреждений системы здравоохранения по российским стандартам и протоколам".
Детали: Злоумышленница организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых рашистов и занималась поставками медпрепаратов для солдат РФ.
После деоккупации Херсона женщина осталась в городе, надеясь избежать правосудия, и продолжила работать депутатом в местном облсовете.
Через некоторое время злоумышленница планировала сбежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем.
Сейчас депутат находится под стражей. Ей сообщили подозрение в коллаборационистской деятельности. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.