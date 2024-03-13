Закупівля снарядів для України: Польща приєдналася до "чеської ініціативи"
Середа, 13 березня 2024, 13:19
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України, але відмовився назвати суму, яку виділяє його уряд.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Пряма мова Сікорського: "Так, ми приєдналися (до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України – ред.)".
Реклама:
Деталі: Водночас під час зустрічі з американськими журналістами, організованій виданням Christian Science Monitor у Вашингтоні очільник зовнішньополітичного відомства Польщі відмовився назвати суму, яку виділяє його уряд на снаряди.
Передісторія:
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.
- Напередодні повідомляли, що на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.
- Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
- Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів.
ВІДЕО ДНЯ