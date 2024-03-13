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Закупівля снарядів для України: Польща приєдналася до "чеської ініціативи"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 13:19
Закупівля снарядів для України: Польща приєдналася до чеської ініціативи
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України, але відмовився назвати суму, яку виділяє його уряд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова Сікорського: "Так, ми приєдналися (до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України – ред.)".

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Деталі: Водночас під час зустрічі з американськими журналістами, організованій виданням Christian Science Monitor у Вашингтоні очільник зовнішньополітичного відомства Польщі відмовився назвати суму, яку виділяє його уряд на снаряди.

Передісторія:

  • Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.
  • Напередодні повідомляли, що на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.
  • Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
  • Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів.

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Теми: ПольщаУкраїназброявійна
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