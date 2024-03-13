Закупка снарядов для Украины: Польша присоединилась к "чешской инициативе"
Среда, 13 марта 2024, 13:19
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава присоединилась к инициативе Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины, но отказался назвать сумму, которую выделяет его правительство.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Прямая речь Сикорского: "Да, мы присоединились (к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины - ред.)".
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Детали: В то же время во время встречи с американскими журналистами, организованной изданием Christian Science Monitor в Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства Польши отказался назвать сумму, которую выделяет его правительство на снаряды.
Предистория:
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.
- Накануне сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.
- Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.
- На прошлой неделе премьер-министр Чехии заявил, что сейчас собрано достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов.
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