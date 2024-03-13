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У четвер на більшості території України очікують дощ із мокрим снігом

Олександр ШумілінСереда, 13 березня 2024, 13:56
У четвер на більшості території України очікують дощ із мокрим снігом
Фото: THEWORLDNEWS.NET

У четвер, 14 березня, в Україні, окрім південної частини, прогнозують невеликий дощ із мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі очікується температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

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У Києві в четвер, 14 березня, очікується вночі невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 березня найвища температура вдень була 17,8° у 2002 р., найнижча вночі -19,4° у 1902 р.

15 березня у південній частині, східних, і центральних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Закарпатті та півдні країни 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла.

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У Києві в п'ятницю, 15 березня, істотних опадів не очікується. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Теми: Українапогода
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