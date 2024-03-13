В четверг на большинстве территории Украины ожидается дождь с мокрым снегом

В четверг, 14 марта, в Украине, кроме южной части, прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью ожидается температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

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В Киеве в четверг, 14 марта, ожидается ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 г., самая низкая ночью -19,4° в 1902 г.

15 марта в южной части, восточных и центральных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Закарпатье и юге страны 1-6° тепла; днем 4-9° тепла.

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В Киеве в пятницу, 15 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.