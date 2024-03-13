Партнери по коаліції переконують Шольца змінити думку щодо ракет Taurus для України - ЗМІ
Партнери по німецькій урядовій коаліції намагаються переконати канцлера Олафа Шольца змінити свою позицію щодо ракет Taurus для України та сподіваються на позитивне рішення.
Джерело: Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: За даними джерел агентства, міністр фінансів Крістіан Лінднер та лідер "Вільних демократів", не погоджується з позицією Шольца та все ще сподівається, що той змінить свою думку.
Інший поінформований співрозмовник сказав журналістам, що віцеканцлер та міністр економіки від "Зелених" Роберт Габек симпатизує законодавцям, які підтримують надання Києву Taurus, і роздратований одностороннім рішенням канцлера.
Напередодні опозиційний блок ХДС/ХСС пригрозив ініціювати парламентське розслідування щодо відмови канцлера Олафа Шольца відправити далекобійні ракети Taurus Україні.
ХДС/ХСС вимагає з'ясувати, як Шольц дійшов висновку, що поставка ракет великої дальності Києву ризикує втягнути Берлін безпосередньо в конфлікт з РФ, а військові ФРН мають програмувати цілі в Україні, після того, як російська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову між вищими офіцерами ВПС Німеччини, яка суперечить заявам канцлера.
У перехопленій розмові німецькі офіцери заявили, що ракети Taurus можуть запускатися Україною і без участі Німеччини, принаймні за певних умов.
У четвер німецькі законодавці мають проголосувати за ще одну пропозицію ХДС/ХСС, яка вимагає від Шольца негайно відправити Taurus в Україну.
Що було раніше:
- Раныше Шольц відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.
- Водночас представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.