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Партнери по коаліції переконують Шольца змінити думку щодо ракет Taurus для України - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 13:57
Партнери по коаліції переконують Шольца змінити думку щодо ракет Taurus для України - ЗМІ
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Партнери по німецькій урядовій коаліції намагаються переконати канцлера Олафа Шольца змінити свою позицію щодо ракет Taurus для України та сподіваються на позитивне рішення.

Джерело: Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними джерел агентства, міністр фінансів Крістіан Лінднер та лідер "Вільних демократів", не погоджується з позицією Шольца та все ще сподівається, що той змінить свою думку.

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Інший поінформований співрозмовник сказав журналістам, що віцеканцлер та міністр економіки від "Зелених" Роберт Габек симпатизує законодавцям, які підтримують надання Києву Taurus, і роздратований одностороннім рішенням канцлера.

Напередодні опозиційний блок ХДС/ХСС пригрозив ініціювати парламентське розслідування щодо відмови канцлера Олафа Шольца відправити далекобійні ракети Taurus Україні.

ХДС/ХСС вимагає з'ясувати, як Шольц дійшов висновку, що поставка ракет великої дальності Києву ризикує втягнути Берлін безпосередньо в конфлікт з РФ, а військові ФРН мають програмувати цілі в Україні, після того, як російська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову між вищими офіцерами ВПС Німеччини, яка суперечить заявам канцлера.

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У перехопленій розмові німецькі офіцери заявили, що ракети Taurus можуть запускатися Україною і без участі Німеччини, принаймні за певних умов.

У четвер німецькі законодавці мають проголосувати за ще одну пропозицію ХДС/ХСС, яка вимагає від Шольца негайно відправити Taurus в Україну.

Що було раніше:

  • Раныше Шольц відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.
  • Водночас представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.

Теми: зброяНімеччинаУкраїнаШольц
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