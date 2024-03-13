Партнеры по коалиции убеждают Шольца изменить мнение относительно ракет Taurus для Украины - СМИ
Партнеры по немецкой правительственной коалиции пытаются убедить канцлера Олафа Шольца изменить свою позицию относительно ракет Taurus для Украины и надеются на положительное решение.
Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда"
Детали: По данным источников агентства, министр финансов Кристиан Линднер и лидер "Свободных демократов", не согласен с позицией Шольца и все еще надеется, что тот изменит свое мнение.
Другой информированный собеседник сказал журналистам, что вице-канцлер и министр экономики от "Зеленых" Роберт Габек симпатизирует законодателям, которые поддерживают предоставление Киеву Taurus, и раздражен односторонним решением канцлера.
Накануне оппозиционный блок ХДС/ХСС пригрозил инициировать парламентское расследование относительно отказа канцлера Олафа Шольца отправить дальнобойные ракеты Taurus Украине.
ХДС/ХСС требует выяснить, как Шольц пришел к выводу, что поставка ракет большой дальности Киеву рискует втянуть Берлин непосредственно в конфликт с РФ, а военные ФРГ должны программировать цели в Украине. Оппозиция выступила с требованием после того, как российская разведка обнародовала перехваченный телефонный разговор между высшими офицерами ВВС Германии. Содержание этого разговора противоречит заявлениям канцлера.
В перехваченном разговоре немецкие офицеры заявили, что ракеты Taurus могут запускаться Украиной и без участия Германии, по крайней мере при определенных условиях.
Что предшествовало:
- В четверг немецкие законодатели должны рассмотреть еще одно предложение ХДС/ХСС, которое требует от Шольца немедленно отправить Taurus в Украину.
- Ранее Шольц отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.