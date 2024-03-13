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Росіяни скинули авіабомбу на центр Вовчанська: зруйнували магазин, поранили людину

Олександр ШумілінСереда, 13 березня 2024, 17:46
Росіяни скинули авіабомбу на центр Вовчанська: зруйнували магазин, поранили людину
Фото Болвінова

Росіяни скинули авіаційну бомбу на Вовчанськ Харківської області, в результаті чого пошкоджено двоповерховий будинок, зруйновано магазин і одна людина отримала поранення.

Джерело: повідомлення поліції Харківської області, голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова

Дослівно: "В результаті російського обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Вовчанська керованою авіаційною бомбою о 15:00. За його інформацією, станом на 16:12 інформація про постраждалих не надходила.

Оновлено: Пізніше в місцевій поліції повідомили, що ворог руйнує центр міста.

"Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову", - написав Болвінов.

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Теми: РосіяХарківська область
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