Росіяни скинули авіабомбу на центр Вовчанська: зруйнували магазин, поранили людину
Росіяни скинули авіаційну бомбу на Вовчанськ Харківської області, в результаті чого пошкоджено двоповерховий будинок, зруйновано магазин і одна людина отримала поранення.
Джерело: повідомлення поліції Харківської області, голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова
Дослівно: "В результаті російського обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди".
Деталі: Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Вовчанська керованою авіаційною бомбою о 15:00. За його інформацією, станом на 16:12 інформація про постраждалих не надходила.
Оновлено: Пізніше в місцевій поліції повідомили, що ворог руйнує центр міста.
"Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову", - написав Болвінов.