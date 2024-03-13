Вдень Росія атакувала Одещину: ракета впала на підльоті до узбережжя

Армія РФ вдень спрямувала з акваторії Чорного моря, керовану ракету по Одеській області, однак вона втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Пообіді ворог знов спрямував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету по півдню області. На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі".

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Деталі: Повідомляється, що уламки ракети впали на відкриті території. Руйнувань інфраструктури та постраждалих немає.

Сили оборони півдня наголошують, що ворог продовжує розвідувати й випробовувати систему протиповітряної оборони регіону.





