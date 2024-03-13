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Днем Россия атаковала Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью

Анастасия ПроцСреда, 13 марта 2024, 17:22
Днем Россия атаковала Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью
Иллюстративное фото: Getty Images l

Армия РФ днем направила из акватории Черного моря, управляемую ракету по Одесской области, однако она потеряла боевую способность на подлете к побережью.

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "После обеда враг вновь направил с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, управляемую ракету по югу области. На подлете к побережью ракета потеряла боевую способность в воздухе". 

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Детали: Сообщается, что обломки ракеты упали на открытые территории. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает разведывать и испытывать систему противовоздушной обороны региона.



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Темы: Одесская областьракетный удар
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