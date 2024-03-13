Днем Россия атаковала Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью
Среда, 13 марта 2024, 17:22
Армия РФ днем направила из акватории Черного моря, управляемую ракету по Одесской области, однако она потеряла боевую способность на подлете к побережью.
Источник: Силы обороны юга
Дословно: "После обеда враг вновь направил с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, управляемую ракету по югу области. На подлете к побережью ракета потеряла боевую способность в воздухе".
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Детали: Сообщается, что обломки ракеты упали на открытые территории. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает разведывать и испытывать систему противовоздушной обороны региона.
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