Депутати ЄП підтримали продовження торговельних пільг для України з обмеженнями
Депутати Європарламенту схвалили поновлення заходів із лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до аналогічної пропозиції щодо України з метою посилення гарантій для фермерів ЄС.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту
Деталі: Зазначається, що на пленарній сесії 13 березня євродепутати 347 голосами "за", 117 "проти" і 99 тих, що "утрималися", підтримали внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік – до 5 червня 2025 року.
Таким чином, пропозиція повертається до профільного комітету Європарламенту – який минулого тижня вже підтримав аналогічне рішення, – аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС.
Окремим голосуванням Європарламент 459 голосами "за", 65 "проти" і 57 тих, що "утрималися", підтримав продовження призупинення всіх мит на імпорт із Молдови ще на один рік – до 24 липня 2025 року – без додаткових обмежень.
Рішення щодо Молдови ще має бути офіційно затверджене Радою ЄС, після чого автоматично набуде чинності після закінчення терміну дії чинного регламенту.
Передісторія:
- У лютому постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.
- Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.
- Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.
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